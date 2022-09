Découvrez le métro de Lyon : les lignes, les stations, les tarifs et les horaires

Le métro de Lyon est composé de quatre lignes et dessert 42 stations. Il est ouvert du lundi au vendredi de 4h30 à 1h30 et le samedi de 5h à 1h30. Le tarif unique est de 1,80€.

Découvrir le métro de Lyon : les lignes

Le métro de Lyon est composé de quatre lignes et desservant 42 stations. Il est exploité par la société Lyonnaise des Transports en Commun (Lyon TCL). Les lignes de métro de Lyon sont les suivantes :

La ligne A, qui est la ligne la plus ancienne et la plus courte, a été mise en service en 1978. Elle dessert 13 stations et s’étend sur 8,5 km. La ligne A est entièrement automatique et circule tous les jours de 05h30 à 00h30.

La ligne B, qui a été mise en service en 1991, dessert 18 stations et s’étend sur 11,5 km. La ligne B est entièrement automatique et circule tous les jours de 05h30 à 00h30.

La ligne C, qui a été mise en service en 1992, dessert 7 stations et s’étend sur 4,3 km. La ligne C est entièrement automatique et circule tous les jours de 05h30 à 00h30.

La ligne D, qui a été mise en service en 2001, dessert 8 stations et s’étend sur 6,1 km. La ligne D est entièrement automatique et circule tous les jours de 05h30 à 00h30.

Le réseau de métro de Lyon est facile à utiliser et il est possible de se déplacer d’une station à l’autre en 10-15 minutes. Le prix des tickets est de 1,90€ pour un trajet simple et de 14,90€ pour un carnet de 10 tickets. Il est également possible de se procurer un abonnement mensuel à partir de 55€.

Le métro de Lyon est l’un des moyens de transport les plus utilisés par les Lyonnais et les touristes. Il est facile à utiliser et permet de se déplacer rapidement d’un point à un autre de la ville.

Découvrir le métro de Lyon : les stations

Le métro de Lyon est composé de quatre lignes et desservant une soixantaine de stations. Il est géré par la Régie autonome des transports lyonnais (RATP). Le réseau est principalement souterrain, avec quelques tronçons en surface. Les stations du métro de Lyon sont réparties sur les quatre lignes du réseau. La ligne A du métro de Lyon dessert les quartiers nord de Lyon, de la Part-Dieu à Vaulx-en-Velin La Soie. La ligne B du métro de Lyon dessert les quartiers sud de Lyon, de Charpennes à Stade de Gerland. La ligne C du métro de Lyon dessert les quartiers est de Lyon, de Cuire à Meyzieu ZI Nord. La ligne D du métro de Lyon dessert les quartiers ouest de Lyon, de Grange-Blanche à Gare de Vaise.

Découvrir le métro de Lyon : les tarifs

Le métro de Lyon est composé de quatre lignes et dessert 42 stations. Les tarifs sont calculés en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez et de votre trajet. Il existe différentes formules tarifaires, en fonction de votre profil et de vos besoins.

Si vous utilisez le métro pour vous déplacer occasionnellement, la formule « Forfait 1 jour » est faite pour vous. Elle vous permet de voyager en illimité pendant une journée au tarif de 6,60 euros.

Si vous utilisez le métro plus régulièrement, la formule « Forfait 10 voyages » est plus avantageuse. Elle vous permet de bénéficier de 10 voyages à tarif réduit, au prix de 18,80 euros.

Les abonnements mensuels et annuels vous permettent de voyager en illimité et de bénéficier de tarifs avantageux. Les abonnements mensuels sont au tarif de 55 euros et les abonnements annuels au tarif de 550 euros. Il existe également des abonnements spécifiques pour les étudiants, les jeunes et les seniors. Les étudiants peuvent bénéficier d’un abonnement mensuel à tarif réduit, au prix de 35 euros.

Les jeunes de moins de 26 ans peuvent quant à eux bénéficier d’un abonnement mensuel à tarif préférentiel, au prix de 43 euros. Les seniors de plus de 60 ans peuvent bénéficier d’un abonnement mensuel spécialement adapté, au prix de 36 euros. Pour connaître le tarif de votre trajet, vous pouvez utiliser le simulateur de tarifs disponible sur le site internet du métro de Lyon.

Découvrir le métro de Lyon : les horaires

Le métro de Lyon est ouvert tous les jours de 5h à minuit. Il y a 4 lignes de métro et 38 stations. Les tarifs sont de 1,50 € pour un ticket simple et de 11,20 € pour un carnet de 10 tickets. Le métro de Lyon est composé de 4 lignes et 42 stations.

Les lignes 1, 2 et 4 sont en surface et la ligne 3 est souterraine. Les lignes 1 et 2 desservent les quartiers nord de Lyon, la ligne 3 dessert le centre-ville et la ligne 4 dessert le sud de Lyon. Les tarifs du métro de Lyon sont de 1,80 € pour un ticket simple et de 14,80 € pour un carnet de 10 tickets. Il est possible de payer en cash ou avec une carte de crédit. Il est également possible de se procurer une carte d’abonnement, qui est valable 1 an à partir de la date d’achat. Le métro de Lyon est ouvert tous les jours de 5h à minuit. Les horaires varient en fonction de la ligne et de la station. Il est recommandé de consulter les horaires avant de prendre le métro.

Découvrir le métro de Lyon : les infos pratiques

Le métro de Lyon est un excellent moyen de transport pour se déplacer dans la ville. Il est composé de quatre lignes (A, B, C et D) qui desservent toutes les principales attractions de Lyon. Le métro est facile à utiliser et les tarifs sont abordables.

Voici quelques conseils pour vous aider à découvrir le métro de Lyon. Les lignes du métro de Lyon Le métro de Lyon est composé de quatre lignes (A, B, C et D). La ligne A est la plus ancienne et la plus longue, elle dessert les quartiers nord et est de Lyon. La ligne B est plus courte, elle dessert le centre de Lyon. La ligne C est la plus récente, elle dessert le sud de Lyon. La ligne D est la plus longue, elle dessert le nord-ouest de Lyon. Les stations du métro de Lyon Le métro de Lyon compte plus de 100 stations. La plupart des stations sont situées dans le centre-ville, mais il y a aussi quelques stations dans les quartiers périphériques. La station la plus fréquentée est la station Part-Dieu, située dans le centre commercial de la Part-Dieu. La station la plus éloignée du centre-ville est la station Meyzieu ZI, située dans le nord-est de Lyon. Les tarifs du métro de Lyon Les tarifs du métro de Lyon sont très abordables.

Il existe différents types de tickets, dont les tickets à l’unité, les tickets journée et les tickets 10 voyages. Les tickets à l’unité coûtent 1,50€. Les tickets journée coûtent 5,50€. Les tickets 10 voyages coûtent 12,50€. Les horaires du métro de Lyon Le métro de Lyon fonctionne tous les jours de 5h à minuit. Les trains circulent toutes les 5 à 10 minutes en semaine et toutes les 10 à 15 minutes le week-end.

Le métro de Lyon est composé de quatre lignes et est utilisé par environ 200 000 personnes par jour. Il est facile de se déplacer dans la ville grâce au métro et il est également très abordable. Les horaires du métro sont faciles à consultés et les tarifs sont très raisonnables.