Au cœur de la transition énergétique, une technologie est en passe de redéfinir le futur de notre région : l’hydrogène. L’hydrogène offre une opportunité formidable, de créer des emplois, de préserver notre environnement et de stimuler les entreprises locales. Ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons saisi cette opportunité. Nous sommes devenus les pionniers, les leaders de cette révolution verte en Europe. Dans ce contexte dynamique et prometteur, nous vous invitons à explorer le paysage de l’hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes.

1. L’hydrogène : un levier pour l’économie locale

C’est une conviction profonde : notre transition écologique doit s’ancrer dans notre territoire. Nos habitants attendent des actions fortes et ambitieuses en matière de transition énergétique. Ils attendent également que ces actions génèrent des bénéfices locaux. L’hydrogène offre une réponse à ces attentes.

La technologie de l’hydrogène crée de nouveaux emplois. Elle apporte également une meilleure protection de l’environnement. Mais surtout, elle offre une opportunité unique pour nos entreprises régionales. Elle leur permet de participer activement à notre transition écologique.

Et il y a une autre raison pour laquelle nous sommes fiers de cette technologie : elle est portée par des entreprises locales. Cette filière ne repose pas sur l’importation de produits fabriqués à l’étranger. Au contraire, elle contribue à créer une écologie positive qui encourage, plutôt qu’une écologie des normes qui pénalise.

2. Auvergne-Rhône-Alpes : une région à l’avant-garde de l’hydrogène

L’Auvergne-Rhône-Alpes est plus qu’un simple participant dans le domaine de l’hydrogène. Nous sommes des pionniers. Nous sommes des leaders. Et nous avons la volonté de rester à l’avant-garde de cette filière. Nous travaillons activement pour développer l’hydrogène dans nos mobilités et pour décarboner nos industries régionales.

2.1. L’hydrogène dans la mobilité

La mobilité est un domaine où l’Auvergne-Rhône-Alpes se distingue particulièrement. Nous portons des projets ambitieux, comme le projet « Zero Emission Valley ». Ce projet vise à déployer plus d’une centaine de véhicules lourds, dont 50 autocars rétrofités et 11 bus pour la ligne BHNS Lyon-Trévoux. De plus, il prévoit la mise en place d’une vingtaine de stations hydrogène à travers la région.

Notre région encourage également l’acquisition de véhicules à hydrogène. Nous offrons une aide pour l’achat de 400 véhicules légers aux entreprises, collectivités et associations qui souhaitent se doter de véhicules utilitaires légers ou de berlines professionnelles.

2.2. L’hydrogène dans l’industrie

En matière d’industrie, l’Auvergne-Rhône-Alpes fait également figure de pionnière. Un projet de pipeline hydrogène est en cours de développement dans la Vallée de la Chimie, au sud de la métropole de Lyon. Ce pipeline reliera le barrage de Pierre-Bénite, qui servira d’électrolyseur d’hydrogène, au site de l’entreprise Symbio à Saint-Fons. Cette dernière, spécialisée dans la production de piles à hydrogène, contribue au développement de mobilités vertes.

Nous ne sommes pas seulement en train de créer une filière industrielle. Nous sommes en train de construire un écosystème hydrogène, qui associe l’ensemble des acteurs locaux, de la production à l’utilisation.

Et notre ambition ne s’arrête pas là. Nous travaillons à faire de l’Auvergne-Rhône-Alpes une véritable Hydrogen Valley, un pôle d’excellence reconnu à l’échelle européenne.

3. La filière hydrogène en chiffres

Derrière ces ambitions, il y a des chiffres qui témoignent de l’ampleur de notre engagement. Selon Tenerrdis, la filière hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est :

67 projets H2 labellisés et financés depuis 2005,

219 M€ de budget total sur la filière hydrogène,

102 M€ de financement public.

Ces chiffres témoignent de notre volonté d’investir massivement dans l’hydrogène. Ils traduisent aussi notre conviction que cette technologie peut apporter des solutions concrètes à nos défis énergétiques et climatiques.

C’est ainsi que l’Auvergne-Rhône-Alpes s’inscrit à l’avant-garde de la transition énergétique en France et en Europe. Cette position de leader n’est pas une fin en soi. Elle est un moyen pour nous de favoriser le développement d’une écologie positive, créatrice d’emplois et de richesses locales.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Nous continuons à explorer les potentialités de l’hydrogène, à innover, à chercher des solutions pour faire de cette technologie un pilier de notre futur énergétique. Car c’est bien cela, la force de l’Auvergne-Rhône-Alpes : nous ne nous contentons pas de suivre les tendances. Nous les créons.