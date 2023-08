Tourisme et loisirs

Au cœur du Massif Central, entre les monts du Sancy et le plateau de l’Aubrac, le Cantal est une terre de caractère à la nature généreuse et aux traditions ancestrales. Cette région d’Auvergne, parsemée de puy et traversée par la Loire, offre des panoramas spectaculaires et une gastronomie réputée. Profitez de votre séjour pour découvrir